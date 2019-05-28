رئيس المخابرات العامة يزور ليبيا ويلتقي المشير حفتر

يقوم رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، بزيارة إلى دولة ليبيا، ويلتقي المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.

وذكرت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل مساء اليوم الثلاثاء، ان رئيس المخابرات العامة يلتقي خلال زيارته المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي.

وخلال اللقاء، أكد المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي على قوة العلاقات بين مصر وليبيا.

وأطلع "حفتر" رئيس المخابرات على آخر تطورات الأوضاع في ليبيا.