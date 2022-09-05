الجيش الإسرائيلي يقتحم مدينة جنين في الضفة الغربية بقوات كبيرة من عدة محاور
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الجيش الإسرائيلي يقتحم مدينة جنين في الضفة الغربية بقوات كبيرة من عدة محاور

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العرب اليوم - الجيش الإسرائيلي يقتحم مدينة جنين في الضفة الغربية بقوات كبيرة من عدة محاور

القوات الإسرائيلية تحاصر عمارة النخيل
القدس المحتلة_ العرب اليوم

 قالت مصادر فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي اقتحم مدينة جنين شمال الضفة الغربية فجر الثلاثاء.

وأضافت المصادر أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي توغلت في المدينة من عدة محاور.

وانتشرت لقطات فيديو أظهرت عددا كبيرا من المدرعات العسكرية وهي تقتحم المدينة.

وذكر شهود عيان أن القوات الإسرائيلية تحاصر عمارة النخيل بمدينة جنين، وتحتجز عددا من الشبان فيها.

وقام عدد من الشبان بإشعال الإطارات ورشقوا القوات الإسرائيلية بالحجارة

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الجيش الإسرائيلي يقتحم مدينة جنين في الضفة الغربية بقوات كبيرة من عدة محاور الجيش الإسرائيلي يقتحم مدينة جنين في الضفة الغربية بقوات كبيرة من عدة محاور



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