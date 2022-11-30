احتجاجات في كييف على انقطاع التيار الكهربائي

ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية، أن سكان كييف منعوا حركة الترام احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي، في المدينة.

ووفقا لصحيفة "سترانا": " في منطقة أوترادنوي بمدينة كييف، قام السكان المحليون بإغلاق خط الترام بسبب نقص الكهرباء في منازلهم".

وبحسب "سترانا" في السابق، كان المتظاهرون ضد الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي قد أغلقوا بالفعل الشوارع في مدينة أوديسا.

وأفادت وزارة الطاقة الأوكرانية في 23 نوفمبر، أنه بسبب الضربات الروسية، تم وقف جميع محطات الطاقة النووية ومعظم محطات الطاقة الحرارية ومحطات الطاقة الكهرومائية مؤقتا، ويعاني غالبية مستهلكي الكهرباء من انقطاع التيار، وفي اليوم التالي، أفادت الوزارة أنه تمت استعادة إمدادات الطاقة لمنشآت البنية التحتية الحيوية