تعيين أول مدعية عامة مسلمة في الولايات المتحدة

تتقلد صايمة محسن (52 عاما)، في 2 فبراير المقبل، منصب المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الشرقية من ميشيغان، لتصبح أول مسلمة تتولى هذا المنصب في الولايات المتحدة الأميركية. وستتولى محسن المتحدرة من أصول باكستانية منصبها بعد أن يتنحى المدعي العام الحالي للمنطقة ماثيو شنايدر، في 1 فبراير، والذي أعلن استقالته من منصبه الذي شغله لمدة 3 سنوات. وقال شنايدر، إن محسن التي تشغل حاليا منصب مساعد المدعي العام بشرق ميشيغان، ستحل محله، مضيفا: "أنا سعيد للغاية بترك منصبي بين أيدي واحدة من أفضل المدعين الفيدراليين الذين عرفتهم على الإطلاق؛ صايمة محسن".