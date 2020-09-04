ممثلة الأمم المتحدة تحذر من تكرار كارثة مرفأ بيروت في ليبيا

قالت ستيفاني وليامز؛ ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا إن الشعب الليبي يشعر بالإحباط بسبب نقص السلع الغذائية ومشاكل الكهرباء والماء وأكدت وليامز في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز" أن المظاهرات التي قام بها الشعب الليبي مؤخرا توضح حالة البؤس التي يشعر بها الليبيين وأضافت: "محبطون للغاية بسبب وجود خروقات مستمرة لحظر دخول السلاح إلى ليبيا والأمين العام أحد أن الدولة ترسل إمدادات لانهائية من الأسلحة والمرتزقة".