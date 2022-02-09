إطلاق نار على القوات الإسرائيلية عند معبر الجلمة

أفادت مصادرنا بأن مسلحين أطلقوا النار على القوات الإسرائيلية عند معبر الجلمة شمال الضفة الغربية المحتلة وأنه "تم إطلاق النار على القوات الإسرائيلية عند معبر الجلمة دون وقوع إصابات"، مشيرة إلى أن المسلحين انسحبوا من مكان الحادث ويجري البحث عنهم وأضافت أنه تم إغلاق المعبر ثم أعيد فتحه.