إنقاذ 78 مهاجرا قبالة السواحل الليبية
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إنقاذ 78 "مهاجرا" قبالة السواحل الليبية

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العرب اليوم - إنقاذ 78 "مهاجرا" قبالة السواحل الليبية

الهجرة غير الشرعية
طرابلس ـ العرب اليوم

أنقذت السفينة الإنسانية "آلان كردي" 78 شخصا كانوا على مركبين واجهتهما صعوبات في البحر قبالة السواحل الليبية، بحسب ما أعلنت منظمة "سي آي" غير الحكومية الألمانية.وتمكنت السفينة التابعة للمنظمة التي "تم الاتصال بها بشكل طارئ" أول الأمر من إنقاذ 62 شخصا من المهاجرين غير الشرعيين بينهم 8 نساء و 7 أطفال، من زورق مطاطي، بحسب بيان المنظمة.ثم وبعد تلقيها بلاغا من سفينة شحن، أنقذت 16 شخصا بينهم ثلاثة كانوا يعانون "حالة جفاف خطرة" على متن مركب "غير قادر على الإبحار"، وفق المصدر ذاته.ثم أمرت بارجة تابعة لحرس السواحل الليبيين السفينة الإنسانية بالابتعاد.وقالت يوهانا بوهل رئيسة عمليات السفينة الإنسانية في البيان إن "ما يسمى بحرس السواحل الليبيين التابعة لحكومة طرابلس يتعاملون مع منطقة بحث وانقاذ باعتبارها المياه الإقليمية، ويضايقون عناصر الإنقاذ ويصدرون تعليمات غير قانونية".ولم توضح المنظمة حتى الآن أين تنوي إنزال من أنقذتهم.

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إنقاذ 78 مهاجرا قبالة السواحل الليبية إنقاذ 78 مهاجرا قبالة السواحل الليبية



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