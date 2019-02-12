المعارضة الفنزويلية تؤكد أنة من الممكن لمادورو المشاركة في انتخابات الرئاسة

أعلنت المعارضة الفنزويلية أنه سيكون بإمكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي تدعو المعارضة لإجرائها.

وقال البرلماني رودريغو ديامانتي العضو في وفد المعارضة الفنزويلية، الذي يزور إيطاليا حاليا: "نحن نقف ضد النظام الحالي، الذي لا يمكن وصفه إلا بالدكتاتورية. وهدفنا إجراء انتخابات حرة وديمقراطية، سيكون بإمكان الجميع المشاركة فيها".

وأضاف أنه في حال قرر الحزب الاشتراكي ترشيح مادورو لهذه الانتخابات فمن حقه المشاركة فيها.

ووصف البرلماني الانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو العام الماضي، والتي فاز فيها مادورو بأنها "لم تكن حرة"، متهما السلطات بأنها "سجنت مرشحينا".