4 شهداء و 6 مصابين في قصف على جنوب غزة وأنباء عن مقتل جندي إسرائيلي
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4 شهداء و 6 مصابين في قصف على جنوب غزة وأنباء عن مقتل جندي إسرائيلي

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العرب اليوم - 4 شهداء و 6 مصابين في قصف على جنوب غزة وأنباء عن مقتل جندي إسرائيلي

قصف على جنوب غزة
غزة - أ ش أ

أكدت مصادر طبية فلسطينية في قطاع غزة وصول 4 شهداء و 6 إصابات جراء القصف الإسرائيلي على منطقة "خزاعة" جنوب القطاع.

وقال المتحدث المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم إن الحدث الأمني شرق "خانيونس" أسفر عن شهداء وجرحى من عناصر المقاومة. وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية والشرطة أعلنت الاستنفار لمتابعة الحادث.

وأضاف شهود عيان أن الطيران الإسرائيلي استمر بالقصف شرق منطقة خراعة، وألقى جيش الاحتلال قنابل ضوئية، فيما أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، حالة الاستنفار في المنطقة الشرقية لـ "خان يونس".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن جيش الاحتلال طلب من المستوطنين في "غلاف غزة" البقاء داخل المنازل جراء التوتر السائد على حدود القطاع.

وأعلنت مصادر عبرية غير رسمية مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر بجروح خطيرة في اشتباك جنوب قطاع غزة.

بدوره، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اندلاع اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين خلال "نشاط أمني لقواته جنوب القطاع".

وقالت القناة 14 العبرية إن هناك خسائر في صفوف القوة الإسرائيلية على حدود قطاع غزة، والجيش يشن عدة غارات حتى الآن.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال أنه وخلال عملية أمنية نفذتها قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، اندلعت عمليات تبادل لإطلاق النار. وأضافت أن المجلس الأمني المصغر في حكومة الاحتلال "الكابينيت" سيعقد جلسة بعد قليل لمناقشة التطورات في قطاع غزة ومحيطها.

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4 شهداء و 6 مصابين في قصف على جنوب غزة وأنباء عن مقتل جندي إسرائيلي 4 شهداء و 6 مصابين في قصف على جنوب غزة وأنباء عن مقتل جندي إسرائيلي



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4 شهداء و 6 مصابين في قصف على جنوب غزة وأنباء عن مقتل جندي إسرائيلي 4 شهداء و 6 مصابين في قصف على جنوب غزة وأنباء عن مقتل جندي إسرائيلي



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