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الكشف عن قناص حوثي يقتل امرأة حبلى

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قناص حوثي يقتل امرأة حبلى
صنعاء - العرب اليوم

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الكشف عن قناص حوثي يقتل امرأة حبلى الكشف عن قناص حوثي يقتل امرأة حبلى



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الكشف عن قناص حوثي يقتل امرأة حبلى الكشف عن قناص حوثي يقتل امرأة حبلى



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نيويورك - مادلين سعادة

تُعدّ بلاك شاينا جزءا من مجتمع الهيب هوب لأكثر من عقد من الزمان، بداية من ظهور اسمها في أغاني دريك، إلى الظهور في مقاطع الفيديو الموسيقية، وتواصل النجمة العالمية عملها لتظل جزءًا من عالم الهيب هوب، إذ ظهرت في حفلة توزيع جوائز "BET Hip Hop" لعام 2018. واستعرضت نجمة تلفزيون الواقع البالغة من العمر 30 عاما منحنيات جسدها المثير في فستان شفاف أثناء وصولها إلى السجادة الحمراء بالحدث الشهير، وظهرت شاينا مرتدية فستانا شفافا مغطى بتفاصيل مطرزة باللون الذهبي والذي جذب العديد من المصورين لالتقاط الصور لها. ووضعت عارضة الأزياء مكياجا جريئا مع أحمر شفاة بلون وردي، وظلال عيون باللون الأحمر، وصففت شعرها الأشقر للوراء، وانتعلت شاينا صندلا يتميز بورود باللون الذهبي، وبكعب عال، كما حضر الحفلة مغني الراب الشهير ليل واين، لقبول جائزة "I Am Hip Hop"، واختار بدلة ذهبية

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