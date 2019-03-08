مقتل 5 جنود عراقيين بإطلاق نار داخل وحدة عسكرية

قالت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم الجمعة إن خمسة جنود عراقيين لقوا مصرعهم جراء إطلاق نار داخل وحدتهم العسكرية.

وأضافت الخلية في بيان أن قيادة عمليات بغداد فتحت تحقيقا بشأن مقتل الجنود الخمسة.

ولم يكشف البيان عن مزيد من التفاصيل مكتفيا بالإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية اعتقلت القاتل وسيتم كشف مزيد من التفاصيل في وقت لاحق.

وتتولى قيادة عمليات بغداد الأمن في العاصمة بغداد وعدد من المدن الصغيرة المحطية بها.

وأفاد مصدر أمني عراقي في تصريح لقناة "السومرية نيوز"، بأن الحادث وقع ضمن قاطع أبو غريب الفرقة السادسة لواء 24 الفوج الرابع.

وذكر أن جنديا قتل 5 جنود وأصاب آخر.