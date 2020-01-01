اطفاء التيار الكهربائي وتحليق منخفض للطائرات وانباء عن انزال جوي امريكي في المنطقة الخضراء

افاد مصدر امني ،اليوم الخميس، بأن قوات البحرية الاميركية “المارينز” نفذت انزالاً جوياً في السفارة الاميركية بالمنطقة الخضراء.

وذكر المصدر لـ(وكالة انباء الاعلام العراقي ) إن “قوات المارينز نفذت انزالاً جوياً في السفارة الاميركية”، مبينا انه “تم اطفاء التيار الكهربائي عن اغلب احياء المنطقة الخضراء”. واضاف ان “طائرات الهليكوبتر تحلق بشكل منخفض وكثيف فوق المنطقة الخضراء”.