قرقاش يصرح بأن عودة العمل الخليجي لمسيرته المعتادة قد بدأت
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قرقاش يصرح بأن عودة العمل الخليجي لمسيرته المعتادة قد بدأت

قرقاش يصرح بأن عودة العمل الخليجي لمسيرته المعتادة قد بدأت

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العرب اليوم - قرقاش يصرح بأن عودة العمل الخليجي لمسيرته المعتادة قد بدأت

وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش
أبو ظبي ـ العرب اليوم

 قرقاش يصرح بأن عودة العمل الخليجي لمسيرته المعتادة قد بدأت

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قرقاش يصرح بأن عودة العمل الخليجي لمسيرته المعتادة قد بدأت قرقاش يصرح بأن عودة العمل الخليجي لمسيرته المعتادة قد بدأت



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