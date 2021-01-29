سماع صوت صفارات إنذار غرب طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية مساء يوم الجمعة بأن صوت صفارات الإنذار دوى غرب العاصمة طهران. وقال مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي إنهم سمعو صفارات الإنذار في بعض المناطق غربي طهران الليلة. ولا توجد معلومات متاحة حتى الآن عن سبب سماع هذا الصوت.