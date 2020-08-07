مصر تسجل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، اليوم الجمعة، تسجيل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، خالد مجاهد، أن تسجيل حالات الإصابة الجديدة جرى ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وذكر مجاهد أن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 95147 حالة من ضمنهم 50553 حالة تم شفاؤها، و4971 حالة وفاة كما أعلنت الوزارة عن خروج 1655 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وشفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 50553 حالة حتى اليوم.

المصدر: RT