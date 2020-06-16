جيش الاحتلال يعتقل ستة فلسطينيين من محافظة الخليل
آخر تحديث GMT23:23:53
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

جيش الاحتلال يعتقل ستة فلسطينيين من محافظة الخليل

العرب اليوم -

العرب اليوم - جيش الاحتلال يعتقل ستة فلسطينيين من محافظة الخليل

جيش الاحتلال
الخليل - العرب اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، ستة فلسطينيين من محافظة الخليل بينهم أسرى محررون.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل ، أن قوات الاحتلال اعتقلت رائد يقين الجعبري من مدينة الخليل، ويونس عرفات بصل من بلدة يطا جنوبا، عقب تفتيش منزليهما.
إلى ذلك قال الناشط الإعلامي محمد عوض، ان قوات الاحتلال داهمت بلدة بيت أمر شمالا، واعتقلت ثلاثة أسرى محررين، وهم: وحيد حمدي زامل ابو مارية ، ومحمد شحدة حسن الصليبي ، وسليمان جودات سليمان بحر ، ونور محمد نايف الصليبي ، وتم نقلهم إلى معسكر عصيون شمال بيت أمر.

 

 

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

جيش الاحتلال يعتقل ستة فلسطينيين من محافظة الخليل جيش الاحتلال يعتقل ستة فلسطينيين من محافظة الخليل



أخبار ذات صلة

GMT 22:08 2020 الثلاثاء ,16 حزيران / يونيو

الولايات المتحدة تدين عمليات القتل الوحشية للمدنيين في نيجيريا
العرب اليوم - الولايات المتحدة تدين عمليات القتل الوحشية للمدنيين في نيجيريا

GMT 21:58 2020 الثلاثاء ,16 حزيران / يونيو

إدارة ترامب ترفع دعوى قضائية لمنع نشر كتاب لمستشار الأمن القومي السابق جون بولتون
العرب اليوم - إدارة ترامب ترفع دعوى قضائية لمنع نشر كتاب لمستشار الأمن القومي السابق جون بولتون

GMT 17:06 2020 الثلاثاء ,16 حزيران / يونيو

"الجامعة العربية " التدخل التركي في ليبيا وسوريا والعراق مرفوض ومدان عربيا
العرب اليوم - "الجامعة العربية " التدخل التركي في ليبيا وسوريا والعراق مرفوض ومدان عربيا

GMT 17:01 2020 الثلاثاء ,16 حزيران / يونيو

"الجامعة العربية " تركيا وإيران لا ترعيان مبادئ حسن الجوار مع الدول العربية
العرب اليوم - "الجامعة العربية " تركيا وإيران لا ترعيان مبادئ حسن الجوار مع الدول العربية

GMT 16:58 2020 الثلاثاء ,16 حزيران / يونيو

"الجامعة العربية" ندعم ونساند الموقف المصري بشأن سد النهضة
العرب اليوم - "الجامعة العربية" ندعم ونساند الموقف المصري بشأن سد النهضة

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

اختاري بأسلوبها العديد مِن الصيحات الساحرة واللافتة

طُرق تنسيق البنطال لإبراز الخصر النحيف بأسلوب نجوى كرم

بيروت ـ العرب اليوم

استطاعت النجمة نجوى كرم أن تخطف الأنظار بطرق متعددة اختارتها لتنسيق البنطال لإبراز الخصر النحيف، خصوصا في إطلالاتها الأخيرة، واللافت أنها تكثر من تنسيق البنطال لإبراز الخصر النحيف من خلال التصاميم الكاجوال والعصرية. واكبي طرق تنسيق البنطال لإبراز الخصر النحيف بأسلوب نجوى كرم، واختاري بأسلوبها العديد من الصيحات الساحرة واللافتة. تحرص نجوى كرم على تنسيق البنطال لإبراز الخصر النحيف خصوصاً مع اختيار التصاميم الملونة التي تأتي بخصر كلاسيكي بعيداً عن الخصر العالي الذي اعتدنا عليه، فطبقي بأسلوبها البنطال الضيق الذي يأتي سواء بأقمشة الكارو أو الجلد الفاخر لإبراز الخصر النحيف بكثير من الأنوثة. وغالباً ما يمكنك اختيار البنطال العصري المنسق مع التوبات الضيقة من دون إخفاء الخصر، بل تحديده بالحزام الرفيع والجلدي. ويمكنك تطبيق طر...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 03:02 2020 الثلاثاء ,16 حزيران / يونيو

القميص الأبيض الأنيق صيحة متكررة عند كل موسم
العرب اليوم - القميص الأبيض الأنيق صيحة متكررة عند كل موسم

GMT 02:17 2020 الثلاثاء ,16 حزيران / يونيو

"متحف فان غوخ" أمام تحدٍّ كبير في ظل مستقبل بلا سياح
العرب اليوم - "متحف فان غوخ" أمام تحدٍّ كبير في ظل مستقبل بلا سياح

GMT 03:20 2020 الثلاثاء ,16 حزيران / يونيو

10 أفكار مختلفة لاختيار الديكورات المناسبة لحوائط غرف المعيشة
العرب اليوم - 10 أفكار مختلفة لاختيار الديكورات المناسبة لحوائط غرف المعيشة

GMT 15:58 2020 الثلاثاء ,16 حزيران / يونيو

وزير الخارجية الأميركي يلتقي مسؤول صيني بعد أشهر من التوتر
العرب اليوم - وزير الخارجية الأميركي يلتقي مسؤول صيني بعد أشهر من التوتر

GMT 02:25 2020 الثلاثاء ,16 حزيران / يونيو

مذيعة تتعرض للمضايقة وتحطيم كاميرا الـ CNN في مظاهرات أميركا
العرب اليوم - مذيعة تتعرض للمضايقة وتحطيم كاميرا الـ CNN في مظاهرات أميركا

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 00:32 2020 الثلاثاء ,16 حزيران / يونيو

محمد علاء يُؤكِّد أنّه منع ابنَيْه مِن مُشاهدة مسلسل "البرنس"
العرب اليوم - محمد علاء يُؤكِّد أنّه منع ابنَيْه مِن مُشاهدة مسلسل "البرنس"

GMT 12:20 2016 الجمعة ,22 تموز / يوليو

جنون المداعبة الجنسية للرجل
العرب اليوم - جنون المداعبة الجنسية للرجل

GMT 13:35 2018 الثلاثاء ,27 شباط / فبراير

أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي
العرب اليوم - أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي

GMT 03:47 2020 الإثنين ,08 حزيران / يونيو

أبرز الأفكار لحماية سيارتك من الأتربة والغبار خلال فصل الصيف
العرب اليوم - أبرز الأفكار لحماية سيارتك من الأتربة والغبار خلال فصل الصيف

GMT 19:21 2018 الثلاثاء ,25 كانون الأول / ديسمبر

لماذا يحب الرجل المرأة القوية في الفراش التى تقود العلاقة الحميمة
العرب اليوم - لماذا يحب الرجل المرأة القوية في الفراش التى تقود العلاقة الحميمة

GMT 13:16 2020 الثلاثاء ,09 حزيران / يونيو

وزير النفط العراقي يُؤكّد على التزام بلاده بـ"اتفاق أوبك +"
العرب اليوم - وزير النفط العراقي يُؤكّد على التزام بلاده بـ"اتفاق أوبك +"

GMT 09:28 2020 الأحد ,31 أيار / مايو

سطو على منزل محرز في مانشستر واللصوص يسرقون "أغرب شيء"
العرب اليوم - سطو على منزل محرز في مانشستر واللصوص يسرقون "أغرب شيء"

GMT 13:47 2020 الإثنين ,08 حزيران / يونيو

منافسات الرجبي في نيوزيلندا تشهد أول عودة للجماهير بعد أزمة "كورونا"
العرب اليوم - منافسات الرجبي في نيوزيلندا تشهد أول عودة للجماهير بعد أزمة "كورونا"

GMT 00:17 2014 الأحد ,05 تشرين الأول / أكتوبر

سبّ الزوج لزوجته يولّد الكراهيّة ويحطم نفسية المرأة
العرب اليوم - سبّ الزوج لزوجته يولّد الكراهيّة ويحطم نفسية المرأة

GMT 01:50 2017 السبت ,16 كانون الأول / ديسمبر

والدة ياسمين صبري تخطف الأنظار بجمالها وتبدو في العشرينات
العرب اليوم - والدة ياسمين صبري تخطف الأنظار بجمالها وتبدو في العشرينات

GMT 05:14 2018 الجمعة ,30 آذار/ مارس

تعرف من هو "شمس الزناتي" الحقيقي الذي جسد شخصيته عادل إمام
العرب اليوم - تعرف من هو "شمس الزناتي" الحقيقي الذي جسد شخصيته عادل إمام

GMT 05:22 2016 الثلاثاء ,17 أيار / مايو

أفضل 10 أكواخ قرب البحيرات في أوروبا تأخذك من متاعب الحياة الى السكينة والهدوء
العرب اليوم - أفضل 10 أكواخ قرب البحيرات في أوروبا تأخذك من متاعب الحياة الى السكينة والهدوء

GMT 22:48 2016 الأربعاء ,17 شباط / فبراير

علاء المنصري يكشف لأول مرة حقيقة فصله من إذاعة مكس إف إم
العرب اليوم - علاء المنصري يكشف لأول مرة حقيقة فصله من إذاعة مكس إف إم

GMT 03:09 2016 الجمعة ,04 تشرين الثاني / نوفمبر

"خفقان القلب" أبرز علامات ارتفاع مستويات التوتر
العرب اليوم - "خفقان القلب" أبرز علامات ارتفاع مستويات التوتر

GMT 01:22 2020 الثلاثاء ,09 حزيران / يونيو

اتجاه جديد لتمضية العطلات منها المشي وسط الطبيعة
العرب اليوم - اتجاه جديد لتمضية العطلات منها المشي وسط الطبيعة

GMT 03:14 2020 الخميس ,21 أيار / مايو

شيماء سبت تفتح النار على رامز جلال بعد مقلب محيي إسماعيل
العرب اليوم - شيماء سبت تفتح النار على رامز جلال بعد مقلب محيي إسماعيل

GMT 07:00 2016 الجمعة ,24 حزيران / يونيو

بدء موسم التخفيضات في فرنسا
العرب اليوم - بدء موسم التخفيضات في فرنسا

GMT 11:54 2018 الأربعاء ,21 شباط / فبراير

تعرف على تاريخ العباءة السعودية قبل وبعد "الصحوة"
العرب اليوم - تعرف على تاريخ العباءة السعودية قبل وبعد "الصحوة"

GMT 20:32 2019 السبت ,26 تشرين الأول / أكتوبر

بدء عرض حكاية "ما تيجي يا مليجي"في "نصيبي وقسمتك 3" على "أون اي"
العرب اليوم - بدء عرض حكاية "ما تيجي يا مليجي"في "نصيبي وقسمتك 3" على "أون اي"

GMT 09:22 2019 الخميس ,21 شباط / فبراير

اختاري أرقي ديكورات الأسقف المثالية في منزلك
العرب اليوم - اختاري أرقي ديكورات الأسقف المثالية في منزلك

GMT 20:56 2018 السبت ,14 تموز / يوليو

قوات مكافحة الشغب العراقية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين حاولوا اقتحام مقر ميليشيا عصائب أهل الحق في محافظة النجف
العرب اليوم - قوات مكافحة الشغب العراقية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين حاولوا اقتحام مقر ميليشيا عصائب أهل الحق في محافظة النجف

GMT 07:27 2018 الخميس ,05 تموز / يوليو

شرطة مكة تُعلن توقيف المتورطين في حرق سيارة سيدة سعودية
العرب اليوم - شرطة مكة تُعلن توقيف المتورطين في حرق سيارة سيدة سعودية
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab