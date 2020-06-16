جيش الاحتلال يعتقل ستة فلسطينيين من محافظة الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، ستة فلسطينيين من محافظة الخليل بينهم أسرى محررون.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل ، أن قوات الاحتلال اعتقلت رائد يقين الجعبري من مدينة الخليل، ويونس عرفات بصل من بلدة يطا جنوبا، عقب تفتيش منزليهما.

إلى ذلك قال الناشط الإعلامي محمد عوض، ان قوات الاحتلال داهمت بلدة بيت أمر شمالا، واعتقلت ثلاثة أسرى محررين، وهم: وحيد حمدي زامل ابو مارية ، ومحمد شحدة حسن الصليبي ، وسليمان جودات سليمان بحر ، ونور محمد نايف الصليبي ، وتم نقلهم إلى معسكر عصيون شمال بيت أمر.