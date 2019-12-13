تقارير إعلامية تؤكد نجاة نجل المتحدث باسم الصدر من محاولة اغتيال

أفادت تقارير إعلامية بأن نجل المتحدث باسم زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، نجاة من محاولة اغتيال في بغداد.

وبينت التقارير ان مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية أطلقوا النار باتجاه مركبة يستقلها نجل جعفر الموسوي المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لدى مروره باتجاه منطقة الزعفرانية في بغداد، لكنه نجا نجا من الحادث، دون ذكر المزيد من التفاصيل.