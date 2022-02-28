الحوثيون يعلنون تحرير 5 من أسراهم في تبادل بوساطة محلية في مأرب

أعلن عبد القادر المرتضى رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة لجماعة الحوثيين، أنه تم تحرير خمسة من الأسرى الحوثيين في عملية تبادل تمت بوساطة محلية في محافظة مأرب. وقال مرتضى في تغريدة عبر "تويتر": "بعون الله وتوفيقه تم اليوم الاثنين 27/رجب/1443 الموافق 28/2/2022 تحرير (5) من اسرى الجيش واللجان الشعبية في عملية تبادل بوساطة محلية في جبهة مأرب".