البحرين تسمح لمواطني دول مجلس التعاون بدخول البلاد بعد فحص كورونا

أعلنت مملكة البحرين، اليوم الجمعة، أنها ستسمح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي التأشيرات الإلكترونية بدخول البلاد بعد إجراء مسحة فيروس كورونا على نفقتهم وكانت البحرين علقت كافة الرحلات الجوية وأغلقت المحال التجارية في إطار مواجهة فيروس كورونا في مارس الماضي، وفقًا لقناة "العربية" وكشفت وزارة الصحة البحرينية في وقت سابق من اليوم، أنها سجلت 368 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات النشطة في المملكة إلى 3227 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 193 حالة وفاة.