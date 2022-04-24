أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الأحد، بأن تنظيم "داعش" نصب كمائن غربي البلاد وهاجم مدنيين وعناصر أمن" وذكر مراسلنا، أن تنظيم "داعش" نصب "كمائن على الطريق الدولي في محافظة الأنبار، وهاجم مدنيين وأصاب بعضهم بجروح" وأضاف، أن مدير مركز شرطة طريبيل المقدم براء الفهداوي أصيب بالكمين مع اثنين من أفراد حمايته.