تبادل لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي ومهربي مخدرات على الحدود المصرية

أعلن الجيش الإسرائيلي عن "إحباط عملية تهريب مخدرات من مصر إلى إسرائيل بقيمة 1.9 مليون دولار"، مشيرا إلى أنه وقع تبادل لإطلاق النار بين عناصره والمهربين.