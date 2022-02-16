الرئيس الأميركي والمستشار الألماني يُطالبان روسيا بخطوات عملية لخفض التصعيد مع أوكرانيا

طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتز، روسيا بخطوات عملية لخفض التصعيد مع أوكرانيا وأكد بايدن وشولتز، الأربعاء، أنه لم تتم حتى الآن ملاحظة انسحاب كبير للقوات الروسية من الحدود الأوكرانية.