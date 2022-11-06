مقتل 12 مسلحا واعتقال 16 آخرين في درعا جنوبي سوريا

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا أوليغ إيغوروف، مقتل 12 مسلحا واعتقال 16 آخرين في تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي خلال أسبوع بمحافظة درعا جنوب سوريا.

وأضاف: "كان هؤلاء متورطين في اعتداءات إرهابية ضد المدنيين".

وتابع: "تواصل الأجهزة الأمنية السورية البحث عن الإرهابيين وتوقيفهم وتحييدهم في محافظة درعا".

المصدر: نوفوستي