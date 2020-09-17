انفجار عبوة ناسفة في مدينة بصرى الشام في درعا في سورية
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انفجار عبوة ناسفة في مدينة بصرى الشام في درعا في سورية

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العرب اليوم - انفجار عبوة ناسفة في مدينة بصرى الشام في درعا في سورية

انفجار عنيف فى مدينة بصرى الشام
دمشق - العرب اليوم

هز انفجار وصف بأنه عنيف مدينة بصرى الشام في الريف الشرقي من محافظة درعا جنوب سوريا حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.ونقلت وكالة "سانا" السورية الرسمية عن مصدر في قيادة شرطة درعا أن عبوة ناسفة كانت مزروعة في سيارة انفجرت مقابل المجمع القضائي في مدينة بصرى، وأضاف أن الانفجار أسفر عن إصابة شخص بجروح ووقوع أضرار مادية في المكان.

وذكرت صفحات إخبارية في المحافظة أن الانفجار استهدف سيارة عسكرية، وقالت إن هذه الحادثة "تعد الأولى من نوعها داخل مدينة بصرى الشام منذ سنوات طويلة".

وكان آخر تفجير ضخم شهده ريف المحافظة استهدف حافلة تقل أفرادا من الجيش السوري في 20 يونيو الماضي وذلك على طريق بلدة كحيل ـ بصرى الشام، شرقي درعا.وشهدت مدينة درعا الأربعاء انفجارا نجم عن عبوة ناسفة في حي المطار، وأدى إلى إصابة شخص.

 

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انفجار عبوة ناسفة في مدينة بصرى الشام في درعا في سورية انفجار عبوة ناسفة في مدينة بصرى الشام في درعا في سورية



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