رحبت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، بقرار محكمة الإستئناف المصرية التي حكمت على منى المذبوح بسنة سجن مع وقف التنفيذ.

وإذ حيت "تفهم القيادة المصرية لملابسات القضية والوضع الصحي للمذبوح"، شكرت "القضاء المصري على الحكم الذي أراح اللبنانيين وعائلة منى المذبوح التي عانت الكثير خلال فترة توقيفها".