حادث قطار جديد في محافظة الشرقية في مصر وسقوط عدد من المصابين
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حادث قطار جديد في محافظة الشرقية في مصر وسقوط عدد من المصابين

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العرب اليوم - حادث قطار جديد في محافظة الشرقية في مصر وسقوط عدد من المصابين

مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية
القاهرة - العرب اليوم

شهدت مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية في مصر حادث خروج عربتي قطار عن القضبان، ما أسفر عن سقوط عدد من المصابين.وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.

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حادث قطار جديد في محافظة الشرقية في مصر وسقوط عدد من المصابين حادث قطار جديد في محافظة الشرقية في مصر وسقوط عدد من المصابين



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