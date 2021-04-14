حادث قطار جديد في محافظة الشرقية في مصر وسقوط عدد من المصابين

شهدت مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية في مصر حادث خروج عربتي قطار عن القضبان، ما أسفر عن سقوط عدد من المصابين.وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.