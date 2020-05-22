كوريا الجنوبية تسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم، أنه تم تسجيل 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 ) خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع الحصيلة إلى 11 ألفا و142 حالة.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) في كوريا الجنوبية أن من بين الـ20 حالة الجديدة، جاءت 11 حالة من انتقال العدوى محليا.

وحسب المناطق، كانت 6 حالات في إقليم كيونج كي، وحالتان في إقليم كيونج سانج الشمالي، وحالة واحدة من كل من إقليم كيونج سانج الجنوبي وسيئول وإنتشون.