السيسي يؤكد أهمية استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية برعاية أمريكية

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أهمية استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية "برعاية أمريكية".وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، في بيان أصدره مساء الأربعاء، بأن السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من ميركل، حيث تم "تبادل وجهات النظر حول آخر تطورات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط، بعد الإعلان عن الرؤية الأمريكية في هذا الإطار".وأوضح البيان أنه تم خلال المكالمة "التوافق على أهمية فتح قنوات الحوار لاستئناف المفاوضات

برعاية أمريكية وطرح رؤية الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق السلام الشامل والعادل وفقا لمقررات الشرعية الدولية، ويعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة، ويدعم الاستقرار والأمن بالشرق الأوسط".وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، بنود "صفقة القرن" التي طال انتظارها وعمل عليها منذ توليه السلطة عام 2017، وتنص على تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بناء على صيغة حل الدولتين، مع بقاء القدس عاصمة "موحدة" لإسرائيل وتخصيص أجزاء من الجانب الشرقي من المدينة للعاصمة الفلسطينية، إضافة إلى سيادة إسرائيل على غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية.وأكد رئيس حكومة تصرف الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، موافقته على هذه الخطة والاستعداد للتفاوض المباشر مع الفلسطينيين بناء عليها، بينما لقيت رفضا فلسطينيا قاطعا بما في ذلك من قبل الرئيس، محمود عباس، الذي قال إن "القدس ليست للبيع"، ووصف هذه المبادرة بـ"المؤامرة".

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