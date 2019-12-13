حذّر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إيران ، اليوم الجمعة ، من رد “حاسم” إذا تعرضت مصالح الولايات المتحدة للضرر في العراق بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية على قواعد عسكرية.

وقال بومبيو في بيان ” يتعين علينا.. اغتنام هذه الفرصة لتذكير قادة إيران بأن أي هجمات من جانبهم أو من ينوب عنهم من أي هوية تلحق أضرارا بالأميركيين أو حلفائنا أو مصالحنا فسيتم الرد عليها بشكل حاسم”.