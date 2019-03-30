مقتل شاب في إطلاق نار في فرنسا

قتل شاب عشريني بالرصاص، اليوم السبت،ـ في منطقة موزيل بمقاطعة رومباس في فرنسا، وفقا لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية.

وقالت الصحيفة أن مطلق النار فر هاربا، فيما لا يزال سبب إطلاق النار مجهولا، ووقع الحادث في مدينة يسكنها نحو 10 آلاف نسمة.

وأصيب الرجل برصاصة في صدره، وأكد مكتب المدعي العام، أنه توفي فور وصوله للمستشفى، موضحا أن السلطات لازالت تحقق في المعلومات الأولية وليس لديها معلومة حول سبب القتل، فيما لازال القاتل حرا طليقا.

فتحت السلطات تحقيقا للوقوف على أسباب الحادث والقبض على الجاني.