مقتل 8 متظاهرين على الأقل في إيران

اتهمت منظمة العفو الدولية قوات الأمن الإيرانية بقتل ثمانية أشخاص على الأقل منذ مساء أمس الأربعاء ونددت المنظمة الحقوقية بـ "الاستخدام غير القانوني للأسلحة النارية"، قائلة إن "قوات الأمن الإيرانية قتلت ثمانية أشخاص على الأقل منذ الليلة الفائتة".