تونس تحبط محاولة هجرة غير شرعية باتجاه إيطاليا وتنقذ 22 مهاجرا من الغرق

أعلنت السلطات التونسية، إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البحرية، وإنقاذ 22 مهاجرا من الغرق وذكر المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطنى - في بيان له - أن الوحدات العائمة التابعة للمنطقة البحرية للحرس بالمنستير، تمكنت من إحباط محاولة هجرة غير شرعية في اتجاه إيطاليا، وأنقذت 22 شخصا من الغرق .

وأضاف المتحدث أن المهاجرين كان من بينهم 3 أطفال لا تتجاوز أعمارهم 16 عاما، مشيرا إلى أن الوحدات العائمة تمكنت من إنقاذهم وإدخالهم إلى ميناء الصيد البحري بصيادة بولاية المنستير