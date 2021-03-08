الملك سلمان يصدر عدداً من القرارات التحفيزية للمنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الاثنين، عدداً من القرارات التحفيزية للمنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن القرارات تهدف للتخفيف من الآثار المالية والاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين".

وأضافت الوكالة أن المبادرة تمثل "امتداداً لجهود حكومة المملكة في مواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاعات العاملة في مجال الحج والعمرة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تداعيات هذه الجائحة".

وشملت القرارات إعفاء مرافق الإيواء من الرسوم السنوية لرخص الأنشطة التجارية البلدية لمدة عام في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، إلى جانب إعفاء منشآت قطاع الحج والعمرة من المقابل المالي على الوافدين العاملين مدة 6 أشهر.

كما نصت على تجديد تراخيص وزارة السياحة لمدة عام دون مقابل لمرافق الإيواء بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة قابلة للتمديد، مع تأجيل تحصيل رسوم تجديد الإقامات للوافدين العاملين في الأنشطة المرتبطة بقطاع الحج والعمرة مدة 6 أشهر، على أن يتم تقسيط المبالغ على مدى سنة.

وأشار الوكالة إلى أن القرارات تشمل "تمديد صلاحية رخص سير (استمارات) الحافلات العاملة في منشآت نقل ضيوف الرحمن دون مقابل مدة سنة، وتأجيل تحصيل الرسوم الجمركية للحافلات الجديدة لموسم حج1442هـ مدة 3 أشهر وتقسيطها على مدى4 أشهر بدءاً من تاريخ الاستحقاق".

ولفتت "واس" إلى أن حكومة المملكة أطلقت ما يزيد عن 150 مبادرة تجاوزت مخصصاتها 180 مليار ريال، لمواجهة تداعيات جائحة كورونا وتخفيف آثارها على الأفراد والقطاع الخاص والمستثمرين.