الملك سلمان يصدر عدداً من القرارات التحفيزية للمنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة
آخر تحديث GMT23:00:14
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

الملك سلمان يصدر عدداً من القرارات التحفيزية للمنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة

العرب اليوم -

العرب اليوم - الملك سلمان يصدر عدداً من القرارات التحفيزية للمنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة

الملك سلمان بن عبد العزيز
الرياض - العرب اليوم

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الاثنين، عدداً من القرارات التحفيزية للمنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن القرارات تهدف للتخفيف من الآثار المالية والاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين".

وأضافت الوكالة أن المبادرة تمثل "امتداداً لجهود حكومة المملكة في مواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاعات العاملة في مجال الحج والعمرة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تداعيات هذه الجائحة".

وشملت القرارات إعفاء مرافق الإيواء من الرسوم السنوية لرخص الأنشطة التجارية البلدية لمدة عام في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، إلى جانب إعفاء منشآت قطاع الحج والعمرة من المقابل المالي على الوافدين العاملين مدة 6 أشهر.

كما نصت على تجديد تراخيص وزارة السياحة لمدة عام دون مقابل لمرافق الإيواء بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة قابلة للتمديد، مع تأجيل تحصيل رسوم تجديد الإقامات للوافدين العاملين في الأنشطة المرتبطة بقطاع الحج والعمرة مدة 6 أشهر، على أن يتم تقسيط المبالغ على مدى سنة.

وأشار الوكالة إلى أن القرارات تشمل "تمديد صلاحية رخص سير (استمارات) الحافلات العاملة في منشآت نقل ضيوف الرحمن دون مقابل مدة سنة، وتأجيل تحصيل الرسوم الجمركية للحافلات الجديدة لموسم حج1442هـ مدة 3 أشهر وتقسيطها على مدى4 أشهر بدءاً من تاريخ الاستحقاق".

ولفتت "واس" إلى أن حكومة المملكة أطلقت ما يزيد عن 150 مبادرة تجاوزت مخصصاتها 180 مليار ريال، لمواجهة تداعيات جائحة كورونا وتخفيف آثارها على الأفراد والقطاع الخاص والمستثمرين.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الملك سلمان يصدر عدداً من القرارات التحفيزية للمنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة الملك سلمان يصدر عدداً من القرارات التحفيزية للمنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة



أخبار ذات صلة

GMT 21:46 2021 الإثنين ,08 آذار/ مارس

الجيش اللبناني يطلق النار على مسيرة إسرائيلية في جنوب البلاد
العرب اليوم - الجيش اللبناني يطلق النار على مسيرة إسرائيلية في جنوب البلاد

GMT 21:08 2021 الإثنين ,08 آذار/ مارس

أنباء عن سماع دوي انفجارات في محيط قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية في العراق
العرب اليوم - أنباء عن سماع دوي انفجارات في محيط قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية في العراق

GMT 21:05 2021 الإثنين ,08 آذار/ مارس

حمدوك يزور السعودية الثلاثاء على رأس وفد وزراي
العرب اليوم - حمدوك يزور السعودية الثلاثاء على رأس وفد وزراي

GMT 21:03 2021 الإثنين ,08 آذار/ مارس

البرلمان العراقي يصوت على قانون توفير واستخدام لقاحات كورونا
العرب اليوم - البرلمان العراقي يصوت على قانون توفير واستخدام لقاحات كورونا

GMT 20:39 2021 الإثنين ,08 آذار/ مارس

قاض برازيلي يلغي إدانات الرئيس السابق لولا دا سيلفا
العرب اليوم - قاض برازيلي يلغي إدانات الرئيس السابق لولا دا سيلفا

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

أجمل إطلالات كيت ميدلتون بالفساتين "الميدي" الأحب إلى قلبها

لندن ـ العرب اليوم

تشتهر دوقة كمبريدج بأناقتها الراقية، وتُعتبر الفساتين الميدي من بين أجمل إطلالات كيت ميدلتون على مرّ السنوات. ومن المتوقّع أن يظهر أفراد العائلة المالكية بشكل منفصل ومناسبات مختلفة، فكلنا كنا على ترقب حين تم بث مقابلة دوق ودوقة ساسكس مع أوبرا وينفري، أما الآن فمن المقرر أن يطل دوق ودوقة كامبريدج في برنامج مصوّر عبر قناة الـ"بي بي سي" للاحتفال بيوم الكومنولث. في كل عام، يُعتبر يوم الكومنولث يوماً ملكياً عظيماً يتم الإحتفال به من خلال خدمة تجري في "وستمنستر أبي" بحضور الملكة والعائلة الملكية بأكملها. لكن هذا العام وبسبب الإجراءات التي يفرضها فيروس كورونا، نترقّب إطلالة كيت ميدلتون والأمير ويليام عبر شاشة التلفزيون في برنامج مسجّل مسبقاً. لذلك نستذكر في هذا التقرير أجمل إطلالات كيت ميدلتون الراقية التي تألقت بها في ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 03:38 2021 الإثنين ,08 آذار/ مارس

استوحي من النجمات إطلالات رسمية للعمل لأناقة عصرية
العرب اليوم - استوحي من النجمات إطلالات رسمية للعمل لأناقة عصرية

GMT 05:58 2021 الإثنين ,08 آذار/ مارس

8 من أفضل الفنادق السياحية في بوخارست موصى للإقامة بها
العرب اليوم - 8 من أفضل الفنادق السياحية في بوخارست موصى للإقامة بها

GMT 06:01 2021 الإثنين ,08 آذار/ مارس

التراث العربي و الديكور الحديث مزيج مبهر في غرفة الجلوس
العرب اليوم - التراث العربي و الديكور الحديث مزيج مبهر في غرفة الجلوس

GMT 10:13 2021 الإثنين ,08 آذار/ مارس

الرئيس العراقي يؤكد أن زيارة البابا ستبقى خالدة في قلوب العراقيين
العرب اليوم - الرئيس العراقي يؤكد أن زيارة البابا ستبقى خالدة في قلوب العراقيين

GMT 01:48 2021 الإثنين ,08 آذار/ مارس

مشاعل الشحي تكشف تطورات صحتها بعد تعرضها لنزيف بالعمود الفقري
العرب اليوم - مشاعل الشحي تكشف تطورات صحتها بعد تعرضها لنزيف بالعمود الفقري

GMT 06:13 2021 الأحد ,07 آذار/ مارس

أجمل إطلالات النجمات في الغولدن غلوب للعام 2021
العرب اليوم - أجمل إطلالات النجمات في الغولدن غلوب للعام 2021

GMT 08:27 2021 الأحد ,07 آذار/ مارس

مدن سياحية لا تفوت زيارتها في الأندلس
العرب اليوم - مدن سياحية لا تفوت زيارتها في الأندلس

GMT 06:33 2021 الأحد ,07 آذار/ مارس

في يوم المرأة أنعشي بيتك بلمسات من اللون الأرجواني
العرب اليوم - في يوم المرأة أنعشي بيتك بلمسات من اللون الأرجواني

GMT 03:33 2021 الإثنين ,08 آذار/ مارس

البابا فرنسيس يلتقي بوالد الطفل الغريق إيلان كردي
العرب اليوم - البابا فرنسيس يلتقي بوالد الطفل الغريق إيلان كردي

GMT 06:27 2021 الأحد ,07 آذار/ مارس

الإعلامية بسمة وهبة تعبر عن تخوفها من التطور التكنولوجي السريع
العرب اليوم - الإعلامية بسمة وهبة تعبر عن تخوفها من التطور التكنولوجي السريع

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 08:19 2021 السبت ,27 شباط / فبراير

منظمو المنافسة فى هولندا يقتربون من تقرير مصير التحقيقات مع أبل
العرب اليوم - منظمو المنافسة فى هولندا يقتربون من تقرير مصير التحقيقات مع أبل

GMT 11:36 2021 السبت ,27 شباط / فبراير

آبل تضيف نتائج إصلاحات iPhone و MacBook إلى متجرها بفرنسا
العرب اليوم - آبل تضيف نتائج إصلاحات iPhone و MacBook إلى متجرها بفرنسا

GMT 21:51 2021 الأربعاء ,03 آذار/ مارس

توصيات بالعناية بالسيارة للتخلص من آثار الشتاء واستقبال فصل الربيع
العرب اليوم - توصيات بالعناية بالسيارة للتخلص من آثار الشتاء واستقبال فصل الربيع

GMT 21:26 2021 الأربعاء ,03 آذار/ مارس

"Rivian" الأميركية تكشف عن "R1T" المنافس الأقوى لـ "تسلا"
العرب اليوم - "Rivian" الأميركية تكشف عن "R1T" المنافس الأقوى لـ "تسلا"

GMT 06:09 2021 الأربعاء ,03 آذار/ مارس

آل الشيخ يعلق على أنباء تقدمه بعرض ضخم لشراء الزمالك
العرب اليوم - آل الشيخ يعلق على أنباء تقدمه بعرض ضخم لشراء الزمالك

GMT 21:36 2021 الأربعاء ,03 آذار/ مارس

مازيراتي تطرح نسخة هجين من أيقونتها Ghibli
العرب اليوم - مازيراتي تطرح نسخة هجين من أيقونتها Ghibli

GMT 16:54 2021 الإثنين ,01 آذار/ مارس

"فوكسكون" لتصنيع الإلكترونيات تدخل مجال السيارات الكهربائية
العرب اليوم - "فوكسكون" لتصنيع الإلكترونيات تدخل مجال السيارات الكهربائية

GMT 10:02 2021 الخميس ,04 آذار/ مارس

جينيسيس تطرح أول سيارة SUV كهربائية بالكامل نهاية العام الجاري
العرب اليوم - جينيسيس تطرح أول سيارة SUV كهربائية بالكامل نهاية العام الجاري

GMT 05:40 2019 الأحد ,04 آب / أغسطس

4 أنواع من الأحجار الكريمة تمنح مواليد "برج الأسد" الطاقة الإيجابية والسعادة
العرب اليوم - 4 أنواع من الأحجار الكريمة تمنح مواليد "برج الأسد" الطاقة الإيجابية والسعادة

GMT 01:31 2021 الأربعاء ,17 شباط / فبراير

عرض سيارة مارادونا الفاخرة للبيع في مزاد علني
العرب اليوم - عرض سيارة مارادونا الفاخرة للبيع في مزاد علني

GMT 05:30 2021 السبت ,13 شباط / فبراير

شركة "فيسبوك" تعكف على تطوير ساعة يد ذكية
العرب اليوم - شركة "فيسبوك" تعكف على تطوير ساعة يد ذكية

GMT 21:32 2020 الجمعة ,01 أيار / مايو

تتخلص هذا اليوم من بعض القلق بشأن الوضع المهني
العرب اليوم - تتخلص هذا اليوم من بعض القلق بشأن الوضع المهني

GMT 12:31 2015 الجمعة ,03 إبريل / نيسان

تعرفي على أهم أضرار البيرة أثناء فترة الحمل
العرب اليوم - تعرفي على أهم أضرار البيرة أثناء فترة الحمل

GMT 00:16 2021 الأحد ,14 شباط / فبراير

"طعام باباي الخارق" قد يكون مفتاح حماية الرواد من إشعاعات الفضاء ونقلهم إلى المريخ
العرب اليوم - "طعام باباي الخارق" قد يكون مفتاح حماية الرواد من إشعاعات الفضاء ونقلهم إلى المريخ

GMT 03:46 2019 الخميس ,31 كانون الثاني / يناير

لبنى أحمد تكشف عن فوائد حجر اليشم في التأمل والسلام الداخلي
العرب اليوم - لبنى أحمد تكشف عن فوائد حجر اليشم في التأمل والسلام الداخلي

GMT 09:14 2021 الإثنين ,01 آذار/ مارس

Outback الجيل السادس مواصفات أول SUV من "سوبارو" في 2021
العرب اليوم - Outback الجيل السادس مواصفات أول SUV من "سوبارو" في 2021

GMT 05:37 2021 السبت ,13 شباط / فبراير

محرك بحث غوغل يبدأ في اختبار "الوضع المظلم"
العرب اليوم - محرك بحث غوغل يبدأ في اختبار "الوضع المظلم"

GMT 07:22 2018 الأربعاء ,28 تشرين الثاني / نوفمبر

صور لأجمل 6 موديلات كوش أفراح من موقع التواصل إنستغرام
العرب اليوم - صور لأجمل 6 موديلات كوش أفراح من موقع التواصل إنستغرام

GMT 22:45 2016 الخميس ,18 شباط / فبراير

نصائح للحفاظ على الرومانسية في الزواج
العرب اليوم - نصائح للحفاظ على الرومانسية في الزواج

GMT 23:03 2018 الخميس ,18 كانون الثاني / يناير

ناهد السباعي تقدم رقصة "استربتيز" بمنتهى الجرأة
العرب اليوم - ناهد السباعي تقدم رقصة "استربتيز" بمنتهى الجرأة

GMT 04:54 2016 الخميس ,30 حزيران / يونيو

العلماء يحذرون من غزو "سمكة الشيطان النارية" السامة
العرب اليوم - العلماء يحذرون من غزو "سمكة الشيطان النارية" السامة

GMT 04:05 2017 الإثنين ,20 آذار/ مارس

شيري عادل سعيدة بالمشاركة في مسلسل "الحصان الأسود"
العرب اليوم - شيري عادل سعيدة بالمشاركة في مسلسل "الحصان الأسود"

GMT 20:22 2021 الأربعاء ,06 كانون الثاني / يناير

شركة سامسونغ تفصح عن سلسلة "إس 21" وتحدد الموعد
العرب اليوم - شركة سامسونغ تفصح عن سلسلة "إس 21" وتحدد الموعد

GMT 09:18 2018 الجمعة ,16 آذار/ مارس

الطراز الهندي في الديكور والهندسة الداخلية للمنزل يجمع كل ما تحبين
العرب اليوم - الطراز الهندي في الديكور والهندسة الداخلية للمنزل يجمع كل ما تحبين

GMT 10:21 2017 السبت ,29 تموز / يوليو

العثور على جثة امرأة في صحراء شمال أشيقر
العرب اليوم - العثور على جثة امرأة في صحراء شمال أشيقر

GMT 08:01 2021 الأحد ,03 كانون الثاني / يناير

عالم فلك يتحدَّث عن وجود حياة ذكية خارج الأرض على بعد 25 سنة ضوئية
العرب اليوم - عالم فلك يتحدَّث عن وجود حياة ذكية خارج الأرض على بعد 25 سنة ضوئية

GMT 05:36 2021 الأربعاء ,06 كانون الثاني / يناير

اليابان تزيح الستار عن واحدة من أفخم سيارات الدفع الرباعي
العرب اليوم - اليابان تزيح الستار عن واحدة من أفخم سيارات الدفع الرباعي

GMT 00:57 2020 الأحد ,12 كانون الثاني / يناير

8 معلومات عن العارضة نياكيم جاتويش سودانية الأصل حديث السوشيال ميديا
العرب اليوم - 8 معلومات عن العارضة نياكيم جاتويش سودانية الأصل حديث السوشيال ميديا
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab