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إيران تعلن إنهاء عملياتها الانتقامية ضد الولايات المتحدة

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العرب اليوم - إيران تعلن إنهاء عملياتها الانتقامية ضد الولايات المتحدة

إيران
طهران ـ العرب اليوم

أعلنت إيران انتهاء عملياتها الانتقامية ضد الولايات المتحدة ردا على اغتيال قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني.

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إيران تعلن إنهاء عملياتها الانتقامية ضد الولايات المتحدة إيران تعلن إنهاء عملياتها الانتقامية ضد الولايات المتحدة



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