أعضاء الكونغرس الأمريكي الجدد يؤدون اليمين الدستورية

أدى أعضاء الكونغرس الأمريكي الجدد من مجلس النواب والشيوخ، اليمين الدستورية اليوم في واشنطن العاصمة وسط إجراءات صحية صارمة في ظل تزايد عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة.وتولى الكونغرس الأمريكي الجديد مهامه وسط ترقب لجلسة الأربعاء المقبل، التي ستتضمن جدول أعمالها المصادقة على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.