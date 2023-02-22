بوتين يُصرح موسكو ستواصل إيلاء المزيد من الاهتمام لتعزيز الثالوث النووي لروسيا
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بوتين يُصرح موسكو ستواصل إيلاء المزيد من الاهتمام لتعزيز الثالوث النووي لروسيا

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العرب اليوم - بوتين يُصرح موسكو ستواصل إيلاء المزيد من الاهتمام لتعزيز الثالوث النووي لروسيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
موسكو_العرب اليوم

 أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القوات الروسية ستكون مشبعة بالتكنولوجيا المتقدمة، مبينا أن الصناعة تعمل على زيادة إنتاج خط الأسلحة بأكمله بصورة سريعة.

وأعلن الرئيس الروسي ذلك في مقطع فيديو له مخصص للتهنئة بعيد المدافع عن الوطن.

وقال بوتين: "سنواصل إشباع القوات بمعدات متطورة"، موضحا أن الحديث هنا عن أنظمة هجومية جديدة ومعدات استطلاع واتصالات وطائرات مسيّرة وأنظمة مدفعية.

وأضاف بوتين: "تعمل صناعتنا الآن بشكل سريع على زيادة إنتاج خط كامل من الأسلحة التقليدية، وتتقن الإنتاج المتسلسل للنماذج الواعدة للجيش والبحرية، وقوات الفضاء".

وأضاف أن موسكو ستواصل إيلاء المزيد من الاهتمام لتعزيز الثالوث النووي لروسيا.

وأضاف أن "الجيش والأسطول الحديث والفعال هو ضمان لأمن وسيادة البلاد، ويضمن تطورها المستقر ومستقبلها، ولذلك سنعطي الأولوية لتعزيز القدرة الدفاعية".

وأشار بوتين إلى أن العام الحالي، سيشهد دخول أولى منصات منظومة "سارمات" الصاروخية، الخدمة القتالية، مؤكدا أن موسكو ستواصل الإنتاج التسلسلي لصواريخ "كينجال" الفرط صوتية.

ولفت بوتين إلى أن العام الحالي سيشهد كذلك تسليم قواتنا كميات كبيرة من صواريخ "تسيركون" الأسرع من الصوت التي تُطلق من البحر.

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بوتين يُصرح موسكو ستواصل إيلاء المزيد من الاهتمام لتعزيز الثالوث النووي لروسيا بوتين يُصرح موسكو ستواصل إيلاء المزيد من الاهتمام لتعزيز الثالوث النووي لروسيا



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