ضبط كمية كبيرة من الكبتاغون مخبأة داخل محدلة في مرفأ بيروت

تمكنت السلطات اللبنانية يوم الخميس، من ضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون في مرفأ بيروت وتوقيف المتورط. وقال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي عبر حسابه على "تويتر": "إنجاز جديد للأجهزة الأمنية في إطار مكافحة تهريب المخدرات". وأضاف مولوي أن شعبة مكافحة المخدرات في إدارة الجمارك تمكنت من ضبط كمية كبيرة من الكبتاغون في مرفأ بيروت مخبأة داخل محدلة كانت متوجهة إلى السودان كوجهة أولى. وأفاد بأن محتوى الشحنة المذكورة عثر بداخلها على 165 كيلوغراما من الكبتاغون أي ما يعادل مليون حبة.