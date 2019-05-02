الرئيس الجزائري المؤقت ينهي مهام ثلاثة مسؤولين بارزين بينهم اثنان في القصر الرئاسي



أفادت الرئاسة الجزائرية اليوم الخميس بأن الرئيس المؤقت، عبد القادر بن صالح، أنهى مهام ثلاثة مسؤولين بارزين بينهم اثنان في القصر الرئاسي.

وأنهى عبد القادر بن صالح مهام محمد سبايبي كرئيس للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.

كما أنهى الرئيس الجزائري أيضا مهام آيت عرقوب عبد الكريم، التي كانت تشغل منصب مدير المواكب الرسمية والنقل لرئاسة الجمهورية، إضافة إلى إقالة مدير المنظومات والوسائل المعلوماتية شوهاد بوعبانة.

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