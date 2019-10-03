معلومات موثوقة ان عودة محدودة لخدمة الإنترنت في بعض مناطق العراق قد حصلت قبيل كلمة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الليلة
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معلومات موثوقة ان عودة محدودة لخدمة الإنترنت في بعض مناطق #العراق قد حصلت قبيل كلمة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الليلة

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العرب اليوم - معلومات موثوقة ان عودة محدودة لخدمة الإنترنت في بعض مناطق #العراق قد حصلت قبيل كلمة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الليلة

رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي
بغداد - العرب اليوم

قالت معلومات موثوقة ان عودة محدودة لخدمة الإنترنت في بعض مناطق #العراق قد حصلت قبيل كلمة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الليلة.

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معلومات موثوقة ان عودة محدودة لخدمة الإنترنت في بعض مناطق العراق قد حصلت قبيل كلمة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الليلة معلومات موثوقة ان عودة محدودة لخدمة الإنترنت في بعض مناطق العراق قد حصلت قبيل كلمة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الليلة



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