لجنة تحقيق الكونغرس في أحداث اقتحام الكابيتول تصدر مذكرات لاستدعاء 10 من مسؤولي إدارة ترامب
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لجنة تحقيق الكونغرس في أحداث اقتحام الكابيتول تصدر مذكرات لاستدعاء 10 من مسؤولي إدارة ترامب

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العرب اليوم - لجنة تحقيق الكونغرس في أحداث اقتحام الكابيتول تصدر مذكرات لاستدعاء 10 من مسؤولي إدارة ترامب

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واشنطن - العرب اليوم

أصدرت لجنة تحقيق الكونغرس في أحداث اقتحام الكابيتول، الثلاثاء، مذكرات لاستدعاء 10 من مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

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لجنة تحقيق الكونغرس في أحداث اقتحام الكابيتول تصدر مذكرات لاستدعاء 10 من مسؤولي إدارة ترامب لجنة تحقيق الكونغرس في أحداث اقتحام الكابيتول تصدر مذكرات لاستدعاء 10 من مسؤولي إدارة ترامب



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