الشرطة السودانية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرات احتجاج في الخرطوم
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الشرطة السودانية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرات احتجاج في الخرطوم

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العرب اليوم - الشرطة السودانية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرات احتجاج في الخرطوم

الشرطة السودانية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرات احتجاج في الخرطوم
الخرطوم - العرب اليوم

الشرطة السودانية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرات احتجاج في الخرطوم

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الشرطة السودانية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرات احتجاج في الخرطوم الشرطة السودانية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرات احتجاج في الخرطوم



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الشرطة السودانية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرات احتجاج في الخرطوم الشرطة السودانية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرات احتجاج في الخرطوم



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