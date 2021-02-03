التلفزيون السوري يعلن أنباء عن اعتداء إسرائيلي على جنوب القنيطرة
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التلفزيون السوري يعلن أنباء عن اعتداء إسرائيلي على جنوب القنيطرة

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العرب اليوم - التلفزيون السوري يعلن أنباء عن اعتداء إسرائيلي على جنوب القنيطرة

اعتداء إسرائيلي
دمشق ـ العرب اليوم

أعلن التلفزيون السوري عن ورود أنباء عن "اعتداء إسرائيلي على جنوب القنيطرة" دون مزيد من التفاصيل.

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التلفزيون السوري يعلن أنباء عن اعتداء إسرائيلي على جنوب القنيطرة التلفزيون السوري يعلن أنباء عن اعتداء إسرائيلي على جنوب القنيطرة



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