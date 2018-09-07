دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، وزير العدل جيف سيشنز، لفتح تحقيق مع صحيفة “نيويورك تايمز” بعد نشرها مقالاً لمسؤول في الإدارة الأمريكية، لم تكشف عن اسمه، شكك في قدرة ترامب على القيام بمهام منصبه.