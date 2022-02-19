أصوات انفجارات تدوي بضواحي دونيتسك في شرق أوكرانيا

أفادت مصادرنا بأن أصوات انفجارات عديدة سُمعت ليلة السبت في ضواحي دونيتسك شرق أوكرانيا وفي وقت سابق من يوم السبت، اتهمت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد القوات الموالية للحكومة الأوكرانية بتنفيذ عمليتي قصف جديدتين في المنطقة.