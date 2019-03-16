أكد مركز "سايت" الأميركي، لمراقبة المواقع المتطرفة، أن تنظيم داعش أعلن عبر تطبيق "تلغرام" مسؤوليته عن إعدام تونسي، عثرت سلطات بلاده على جثته قبل شهر.

وأوضح المركز الأميركي، أن "التنظيم نشر السبت تسجيل فيديو التقط في جبل مغيلة لقطع رأس رجل، وقال إنه محمد الأخضر مخلوفي".

وبحسب "سايت"، فإن "تنظيم داعش اتهم الرجل بأنه جاسوس لأجهزة الاستخبارات التونسية