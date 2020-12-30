اليونان تدين بشدة الهجوم البشع الذي وقع في اليمن
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اليونان تدين بشدة الهجوم "البشع" الذي وقع في اليمن

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تفجير مطار عدن
اثينا _ العرب اليوم

اليونان تدين بشدة الهجوم "البشع" الذي وقع في اليمن

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المصدر :

Wakalat | وكالات

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اليونان تدين بشدة الهجوم البشع الذي وقع في اليمن اليونان تدين بشدة الهجوم البشع الذي وقع في اليمن



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