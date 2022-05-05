ارتفاع حصيلة انهيار مبنى إلى 26 قتيلاً في الصين

ارتفعت حصيلة انهيار مبنى في وسط الصين إلى 26 قتيلا، بحسب ما أفادت شبكة "سي سي تي في" التلفزيونية الرسمية الخميس وأعلنت السلطات عن هذه الحصيلة بعد قرابة أسبوع من سقوط المبنى الذي كان يضم فندقا وشققا سكنية ودارا للسينما وانهار المبنى المؤلف من ثماني طبقات في 29 أبريل في مدينة تشانغشا (وسط) لأسباب لا تزال مجهولة وأسفرت عمليات البحث والإنقاذ التي تواصلت مذاك عن إنقاذ 10 أشخاص كانوا عالقين تحت الأنقاض، بحسب ما نقلت الشبكة التلفزيونية عن مسؤولين محليين.