الولايات المتحدة تسحب عبر مجلس الأمن إعلان ترامب استئناف كل العقوبات الأممية على إيران
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الولايات المتحدة تسحب عبر مجلس الأمن إعلان ترامب استئناف كل العقوبات الأممية على إيران

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العرب اليوم - الولايات المتحدة تسحب عبر مجلس الأمن إعلان ترامب استئناف كل العقوبات الأممية على إيران

مجلس الأمن الدولي
واشنطن - العرب اليوم

وجهت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي أبلغت فيها بسحب إعلان سلفه، دونالد ترامب، حول استئناف كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وقال القائم بأعمال مندوب الولايات المتحدة الدائم لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، في رسالة وجهها الخميس لمجلس الأمن، إن الولايات المتحدة تسحب إعلان إدارة ترامب إعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران في سبتمبر 2020.

وفي وقت سابق من اليوم أبلغ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بريطانيا وفرنسا وألمانيا بأن الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض مع إيران بشأن عودة البلدين للالتزام بالاتفاق النووي الموقع عام 2015 والذي يستهدف منع طهران من تطوير سلاح نووي.

كما نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر دبلوماسي فرنسي أن الولايات المتحدة وجهت رسائل حول استعدادها للتفاوض مع إيران خلال الاجتماع المرتقب لمجموعة "5+1".

وبدأت إيران في انتهاك بنود الاتفاق عام 2019 ردا على انسحاب الولايات المتحدة منه في عهد ترامب وهي على خلاف مع إدارة بايدن بشأن من يتعين عليه أن يتحرك أولا لإنقاذ الاتفاق.

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الولايات المتحدة تسحب عبر مجلس الأمن إعلان ترامب استئناف كل العقوبات الأممية على إيران الولايات المتحدة تسحب عبر مجلس الأمن إعلان ترامب استئناف كل العقوبات الأممية على إيران



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