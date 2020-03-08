يلتقي رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في بروكسل لمناقشة قضايا الهجرة والأمن والأزمة في سوريا. وقال متحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي، في تغريدة على "تويتر": "سيجتمع رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية، مع الرئيس التركي يوم الاثنين في تمام الساعة السادسة مساء (الثامنة مساء بتوقيت موسكو) في بروكسل لمناقشة القضايا الثنائية، بما في ذلك مشاكل الهجرة والأمن والاستقرار في المنطقة، والأزمة في سوريا". وبعد تفاقم الوضع في إدلب السورية، أعلنت الحكومة التركية أنها لن تكون قادرة بعد على كبح تدفق المهاجرين واللاجئين، قائلة إنها فتحت الحدود التركية مع الاتحاد الأوروبي. وبعد ذلك، تدفق الآلاف من المهاجرين واللاجئين من تركيا إلى اليونان.