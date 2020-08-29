أكثر من 44 ألف إصابة و 978 وفاة حصيلة كورونا فى أمريكا خلال يوم

سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) اليوم السبت 44،656 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال اليوم الأخير وقالت المراكز الأمريكية فى بيان إن مجموع حالات الإصابة بالفيروس فى الولايات المتحدة بلغ 5،890،532 حالة وفقا لوكالة رويترز فيما سجلت المراكز الأمريكية 978 حالة وفاة جديدة بالفيروس التاجى ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 181،143 حالة.